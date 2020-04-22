Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrasında açıklama yaptı.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye gücen duyanlardır. Eğer bunlara güvenmeseydiniz tedbirlere itimat etmezdiniz. Güven yoksa mücadele yürümez. Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz. Bunlara güvenmeseydiniz ısrar ettiğimiz önlemlere itimat etmezdiniz. Size hastalığın bazı aşamalarındaki temel konular hakkında bilgiler vereceğim. Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalar yapacağım.

Corona virüs ile mücadelemiz her gün daha iyiye gidiyor. Siz tedbirleri uygulamaya devam edin. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, hasta sayıları azalıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü corona virüs tablosunu açıkladı. Buna göre; bugünkü toplam test sayısının 37.535, vaka sayısının ise 3.083 olduğunu belirten Bakan Koca, 117 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1.559 olduğunu açıkladı.

Son bir günde can kaybı ve vaka azaldı. Türkiye'de her üç yataktan sadece 1 tanesi dolu. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğunu düşünüldüğünde aradaki fark görülmüş olacaktır. Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli.

Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. Çin'e benzer bir seyir izlediğimiz görülmektedir. Ölüm oranlarının stabilleştiği bir tabloyu çok net görüyoruz. Türkiye'de vakaların, pnömoni yani zatürre olma oranı her geçen gün azaldı.

Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve başka bir hastalığı olmayan kişilerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kademeli şekilde normalleşmemiş tedbirlere uygun hareket etmeniz sayesinde olacaktır. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz tedbirlere uyma sıkılığına bağlıdır.

En düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biriyiz. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır.

Not: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını bu sayfadan canlı olarak takip edebilirsiniz.