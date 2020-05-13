Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından corona virüs ile ilgili son gelişmeler ve alınan yeni tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı

İşte Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirir. Risk alınmış bir an bile hayatlara mal olabilir. Tedavideki yenilikçi ve tedbirleriyle Türkiye dünya toplumun gündeminde. Dünyada bilim insanlarının ilgi konusu. Uluslararası televizyonlar başarılarımızı ekrana taşıyor. Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda ama şu anki şartlarda salgın kontrol altında...

İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu. Yeni vaka sayısı azalmıştır. Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde uyguladığımız strateji büyük rol oynamıştır.

Koronavirüs salgını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyanın konusu olan ilk olaydır.

Salgının başlangıcından bu yana izlediğimiz stratejiyle Türkiye, dünya gündeminde. Bilim insanlarımız, ABD’den Avrupa’ya önemli konu haline geldi. Dünyanın her yerinden doktorlar, bilim insanlarımızdan bilgi alıyor.

Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, test ihtiyacı olmuyor. Pozitif test sayısı ise düşüyor. Şüphelilere test yapılması, bulaşma hızını düşürmüştür. Yeni vaka sayısı azılmıştır. Hastalığın toplum içinde bulaşmasına yönelik stratejimiz büyük rol oynadı.

Türkiye koronavirüsle mücadelesinde birinci dönemi tamamlamıştır. İkinci dönemin ilk günlerindeyiz. Filyasyon ekiplerimiz 722 bin kişiye ulaştılar. Virüs kapmış kişiler böylece izole edildi. Salgın şu anda kontrol altındadır. Tehdit devam etmektedir. Salgın hastalıklar fırsat tutkunudur, virüse bu fırsatı tanırsak ilk haftaya dönebiliriz.

Kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir. Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır.

Bir çikolatayla rejim bozmaya benzemez. Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık takmak sorumlulukla bağdaşmaz.

'Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir'. Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır.

Çalışmalar maskenin tek başına koruyucu olmadığını ortaya çıkmıştır. Maske ve mesafe birleşik bir tedbir olarak görülmelidir. Birey olarak her birimiz için kontrollü sosyal hayat, özünde maske + sosyal mesafe demektir.

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