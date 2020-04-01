Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki son corona virüsü vakalarını, yapılan test sayısını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bakanlığın verilerine göre bugün 15 bin 422 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 2 bin 704 yeni vaka tespit edildi. Tespit edilen yeni vakalarla birlikte Türkiye’deki toplam vaka sayısı 13 bin 531’e yükselmiş oldu. Bakanlık corona virüsü nedeniyle bugün 46 kişinin vefat ettiğini belirtirken toplamda 214 kişinin hayatını kaybettiğini ve 243 kişinin tedavi edilerek taburcu olduğunu belirtti.

622 kişi entübe durumda

Bakanlığın açıkladığı verilere göre corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 847 olurken 622 kişinin de entübe durumda olduğu ifade edildi.

Bakanlık Türkiye’de toplam corona virüsü test sayısının da 92 bin 403 olduğunu açıkladı.

Fahrettin Koca: Temas=Risk. Lütfen unutmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye’deki corona virüsü testi sayılarının düne oranla yüzde 25,2 arttığını, test merkezi sayısının da 75’e ulaştığını belirtti. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlı olunduğunu ifade eden Bakan Koca, “Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım” ifadelerini kullandı.