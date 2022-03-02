Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün 'YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum' tweetini atmış ve takipçilerini meraklandırmıştı. Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Koca önemli ifadeler kullandı. Bu ifadeler sonrasında 'Maske zorunluluğu kalktı mı?', 'Hes kodu kalktı mı?' ve 'Artık maske takılmayacak mı?' soruları sorulmaya başlandı. İşte direkt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ağzından cevabı...

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek" dedi.

Koca bu açıklamasının ardından aşı için de mesajı şu sözlerle verdi: "Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken covid ile mücadelenin aşı ile verileceğidir."