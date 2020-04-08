Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni vefat ve hasta sayısı
Son dakika haberi: Türkiye'deki corona virüsü vaka ve kayıp sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak paylaşıldı. Fahtettin Koca, 'Bugün 24.900 test yapıldı. 4.117 vaka tespit edildi. 87 vatandaşımız hayatını kaybetti. 264 vatandaşımız iyileşti" dedi.
Son dakika | Türkiye Corona Virüs vaka sayısı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Corona Virüs vaka sayısı açıklaması geldi.
Fahtettin Koca, 'Bugün 24.900 test yapıldı. 4.117 vaka tespit edildi. 87 vatandaşımız hayatını kaybetti. 264 vatandaşımız iyileşti" dedi.