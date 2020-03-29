Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni vefat ve hasta sayısı
Son dakika haberi: Türkiye'deki corona virüsü vaka ve kayıp sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak paylaşıldı. 9882 test yapılırken 1815 vaka sayısı ve 23 vefat sayısı olduğunu açıkladı.
Son dakika | Türkiye Corona Virüs vaka sayısı... Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Corona Virüs vaka sayısı açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Koca, 9882 test yapılırken 1815 vaka sayısı ve 23 vefat sayısı olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:
TOPLAM TEST SAYISI: 65.446
TOPLAM VAKA SAYISI: 9217
TOPLAM CAN KAYBI: 108-131
29 MART (BUGÜN) VAKA SAYISI
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 9217
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1815
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 23