Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni vefat ve hasta sayısı

Son dakika haberi: Türkiye'deki corona virüsü vaka ve kayıp sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak paylaşıldı. 9882 test yapılırken 1815 vaka sayısı ve 23 vefat sayısı olduğunu açıkladı.

29 Mart 2020, Pazar 19:15 Son Güncelleme:
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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni vefat ve hasta sayısı

Son dakika | Türkiye Corona Virüs vaka sayısı... Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Corona Virüs vaka sayısı açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Koca, 9882 test yapılırken 1815 vaka sayısı ve 23 vefat sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

TOPLAM TEST SAYISI: 65.446

TOPLAM VAKA SAYISI: 9217

TOPLAM CAN KAYBI: 108-131

29 MART (BUGÜN) VAKA SAYISI

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 9217

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1815

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 23


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