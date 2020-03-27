Son dakika haberi... Corona virüs Bilim Kurulu saat 17:30 ’da toplandı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor"

Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hayat tarzımızda geçici değişikliğe gitmek. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbiriyle mümkün olduğunca az karşılaşmalıdır. Çalışma saatleri, çalışma günleri ve tatiller düzene konmalı.

"İzolasyonu prensip haline getirmeliyiz"

Bugün belki de en önemli toplantıyı yaptık. Daha ileri tedbirlere ihtiyacımız var. En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirmeliyiz. Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Virüsün şehirden şehire geçmesine set çekmek gerekiyor. Bu, şehirlerin izole edilmesi olarak algılanabilir.

"42 hasta iyileşti"

Son 24 saatte 17 hastamızı kaybettik. Toplam 47 bin test yapıldı. 2069 yeni vaka tespit ettik. Can kaybı 92 oldu, toplam vaka sayısı da 5698'e yükseldi. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur.

"Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz"

Mümkün mertebe evde kendimizi izole ederek geçirelim istiyoruz. Ciddi bir hastalık bulgunuz olmayabilir. Gençlerde hafif görünüyor. Ancak kronik hastalığı olan gençler için de kötü sonuçları görüyoruz. Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz. 60 ila 75 dakika arasında sonuç veren PCR yöntemiyle çalışan kitler laboratuvarlara gönderildi. Bu. yöntemle çalışan 350 bin kit aldık. Önümüzdeki günlerde test sayısı günlük 15-20 bine çıkacak.

"3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı"

Şahısların ya da kuruluşların kendi başına kit alarak numuneleri test ediyor olması kabul edilemez, gereken yapılacak. İtalya'daki gibi bölgeden bölgeye geçişler olacağını düşünerek il il vaka ve ölümleri açıklamadık. N95 dediğimiz, hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı.