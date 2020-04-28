Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı işte yeni hasta ve vefat sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son Corona virüs sayısını açıkladı. Bugün yapılan test sayısı 29.230 iken vaka sayısı 2392, vefat sayısı 92, iyileşen hasta sayısı ise 5018 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' on 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.' ifadelerini kullandı.