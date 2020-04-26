Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı işte yeni hasta ve vefat sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son Corona virüs sayısını açıkladı.Koronavirüsten bugün hayatını kaybeden 99 kişiyle birlikte toplam can kaybı 2 bin 805'e yükseldi Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ' Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti' ifadelerini kullandı.