Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı işte yeni hasta ve vefat sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son Corona virüs sayısını açıkladı. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son Corona virüs sayısını açıkladı. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.' ifadelerini kullandı.
Corona virüs bugünkü sayıları şöyle;