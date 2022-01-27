Beşiktaş 'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece yarısı 00:30 sularında Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri ortaya çıktı.

Tanıdığı Kişiler Tarafından Vurulmuş

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yanına gece yarısı saat tam 00:00 sıralarında yemek yediği restorana 2 kişinin geldiği ifade edildi. Gelen iki kişinin Beşiktaş eski yöneticisiyle bir şey konuşacağını söyleyerek içeri girdiği öne sürülüyor. İddiaya göre Mahmutyazıcıoğlu da bu kişileri tanıdığını belirtti. 4-5 dakikalık konuşmanın ardından yanlarına üçüncü bir kişinin daha geldiği söyleniyor.





Daha sonra çıkan tartışmanın ardından önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş edildiği iddia edildi. Daha sonra da Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun belden altına 7 el ateş edildiği öne sürüldü. Bel üstünde ya da kafasında herhangi bir kurşunun olmadığı ifade edildi. Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kan kaybından ve kurşunlardan birinin damarını yırtması sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği iddia edildi.