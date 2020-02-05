Son dakika... Sabiha Gökçen’de bir uçak pistten çıktı

Edinilen ilk bilgilere göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı. Havada iniş için izin bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na ve çevre illere yönlendirildi.

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı. Havada iniş için izin bekleyen uçaklar ise İstanbul Havalimanı'na ve çevre illere yönlendiriliyor.

İstanbul Valiliğinden uçak kazasıyla ilgili açıklama: 21 kişi yaralı durumda

İstanbul Valilisi Ali Yerlikaya, bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir” dedi.

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazazedelerin tahliye çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.