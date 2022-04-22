Atakaş Hatayspor'da verimli bir sezon geçiren Saba Lobjanidze forma giydiği 32 maçta 8 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe 'nin markajında olduğu iddia edilen Gürcü yıldız ülke basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu Hatayspor'daki performansıyla ilgili olarak "İyi istatistiklerim var ve takım için faydalı bir oyuncuyum. Daha iyisi her zaman mümkün. Her zaman önümdeki maça hazırlanırım ve o karşılaşmada maksimum gücümü göstermeye çalışırım" şeklinde konuştu.

Transfer yanıtı

Lobjanidze "Fenerbahçe'nin menajerinizle görüştüğü iddia ediliyor. Bunun hakkında ne söyleyebilirsin?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe'nin ilgisini ben de duydum ama henüz resmi teklif gelmedi. Böyle bir kulüpte oynamaktan zevk alırım. Şu anda Hatayspor ile sözleşmem var. Gelecekte neler olur bilmiyorum. Bu aşamada sadece önümüzdeki maçlara odaklanıyorum."





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