Galatasaray, Babel ile senelik 2,5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı. Babel'e 2 milyon Euro da imza parası ödenecek.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir."

İlk kez Fanatik duyurmuştu...

Fanatik Gazetesi 27 Nisan tarihli haberinde Babel'in Galatasaray ile 3 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

Sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi Fulham'da geçiren Ryan Babel 16 maçta forma giymiş ve 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.r...