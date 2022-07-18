Son dakika! Ryan Babel, Ajax ile idmanlara çıkıyor

Galatasaray 'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Ryan Babel, eski kulübü Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada şu anda bir takımda forma giymeyen kulübün eski futbolcuları Ryan Babel ve Pelle Clement'in Pazartesi gününden itibaren kondisyonlarını korumak için antrenör John Heitinga yöentimindeki Ajax genç takımıyla çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.

Daha önce Ajax'ın formasını çeşitli dönemlerde giyen Babel, Hollanda ekibiyle 142 maça çıkmış ve 30 gol, 20 asistlik performans sergilemişti.

Ülkemizde ise Kasımpaşa, Beşiktaş ve en son Galatasaray'da oynayan tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekipteki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.



