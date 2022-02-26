Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da flaş bir ayrılık yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine yönelik tepkisini ortaya koyan Gürcü yıldız Tornike Shengelia, sözleşmesini tek taraflı feshetti.





Gürcü sitesi Commersant'a açıklamalarda bulunan Shengelia, Rusya'nın gerçekleştirdiği müdahaleyi protesto ederek CSKA Moskova'dan ayrıldığını belirtti. Sözleşmesini tek taraflı fesheden yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte İspanya'ya gideceği aktarıldı.

Ayrılık haberi öncesinde Tornike Shengelia, CSKA Moksova kadrosunda yer alan bir oyuncu olarak tepkisini net şekilde ortaya koymuştu. Facebook hesabında profil fotoğrafını Ukrayna bayrağı yapan Shengelia, "Ukrayna için dua ediyorum! Dayanın" yazmıştı.