Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine hayatın her alanından tepkiler sürüyor. Futbolda Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04, sponsoru Rus enerji devi Gazprom'un ismini reklamlarda kullanmama kararı aldı.

Schalke'den yapılan resmi açıklamada Gazprom'un formalardaki sponsor yazısının kaldırılmasına karar verildiği aktarıldı. Bu doğrultuda Gazprom Germania ile görüşmelerin devam ettiği ve ilerleyen süreçte gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi. Schalke 04'ün göğüs reklamı bölümünde takımın isminin yazması planlanıyor.

Takımın son maçına ilişkin düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Dimitrios Grammozis'in üstündeki kulüp ceketinde Gazprom markası yer almıyordu. Nitekim Grammozis'in arka planında Gazprom ismi gözükse de "Ukrayna'ya özgürlük" ifadeleri de yer almaktaydı.





İşte Schalke'nin Gazprom'dan yıllık kazancı

Schalke 04, Rus enerji devi Gazprom ile 2025'e kadar geçerli bir sözleşmeye sahip. Takımın ikinci ligde oynadığı yıl için Rus şirketi, Schalke'ye 9 milyon Euro ödüyordu. Tekrardan Bundesliga 1'e yükselinmesi durumunda ise 15 milyon Euro ana para + 3 milyon Euro bonus üzerinden bir anlaşma vardı.

Denetleme kurulunda ayrılık

Schalke'de Matthias Warnig, denetleme kurulundan istifa etti. Kendisi Rus sponsor Gazprom'un gönderdiği bir temsilci olarak kurulda yer alıyordu. 2019'dan bu yana denetleme kurulu üyesi Warnig'in artık bu kurulun bir parçası olmayacağı resmen açıklanmıştı.