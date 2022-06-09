Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. En az bir santrfor alması beklenen sarı-lacivertliler için Artem Dzyuba ismi daha önce gündeme gelmişti ve şimdi bu transferde yeni bir gelişme yaşandı.

Rus santrforun Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği bilgisine ulaşıldı.

Görüşmeler ne durumda?

Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu haline gelen Dyzuba, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme için 2 milyon euro talep etti. Fenerbahçe bu maaşı düşürmeye çalışıyor.

İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

Artem Dyzuba'nın 2021-22 sezonu performansı

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı.

13 golün 11'ini Rusya Premier Lig'de kaydeden Dzyuba, UEFA Avrupa Ligi ve Rusya Kupası'nda da birer gol attı.

Kariyeri boyunca Rusya Millî Takımı forması ile 55 maça çıkan Zenit'in eski forveti, bu formayla ise 30 gol kaydetti.

Kaynak: GOAL Türkiye