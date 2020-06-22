Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden Rui Vitoria'ya resmi teklifte bulunulduğu belirtilmişti. Suudi Arabistan kaynaklı gazete Okaz'a göre Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin yaptığı yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Rui Vitoria'nın Fenerbahçe'den aldığı teklifi reddederek kulübü Al Nassr ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığı belirtildi.

Yeni sözleşme öncesi Al Nassr'dan 7 milyon Euro kazanan tecrübeli hocanın corona virüs salgını nedeniyle maaşında indirim talep edilmişti. Vitoria'nın 2 yıl için uzattığı sözleşmesinde ücretinin düştüğü aktarılmakta.



