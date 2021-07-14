Beşiktaş ile Galatasaray arasında Valentin Rosier savaşı. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan ve Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Rosier için Galatasaray, atağa geçti. Sarı Kırmızılı ekip, Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting Lizbon'la anlaşmaya verdi.

Bonservis: 4.5 milyon Euro + 500 bin Euro bonus

Portekiz ekibi ile 4.5 milyon Euro + 500 bin Euro bonus karşılığında el sıkışan Galatasaray, transferi resmen bitirmek için çaba sarf ediyor. İki kulüp, Beşiktaş'ta kalmak isteyen Fransız sağ beki ikna etmeye çalışıyor.

Fransız sağ bek, Kartal'da ortaya koyduğu etkili performansla adeta göz kamaştırdu ve futbol otoriteleri tarafından sezonun en iyi sağ beki olarak gösterildi.

Sporting’in Roiser’e , ’Galatasaray’a git’ dediği ancak Fransız sağ bekin; ’Kesinlikle Beşiktaş’ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş’a verin’ diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.

Mehmet Çağrı Davran