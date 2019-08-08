Serie A devi Inter, uzun bir süredir peşinden koştuğu Romelu Lukaku'yu bugün resmen kadrosuna kattı. İtalyan kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada bu sabah Milano'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Belçikalı santrfor ile beş yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Inter tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen golcü oyuncu için ödenen bonservis bedelinin ise 80 milyon euro olduğu öğrenildi. 2017 yazında Everton'dan 75 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tutan Lukaku, Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği iki sezonda 96 maça çıkarken 42 gol ve 13 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler