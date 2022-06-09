Adana Demirspor'da çok iyi bir sezon geçiren Yunus Akgün, performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.

21 yaşındaki kanat oyuncusu için İtalyan ekibi Roma da harekete geçti. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Jose Mourinho yeni sezon yapılanmasında Yunus'u takımda görmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı telefonla arayıp genç yıldız hakkında bilgi aldı. İtalyan hocanın, öğrencisi içun olumlu referans verdiği öğrenildi.

Haberde, Roma'nın 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Son 2 sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Galatasaraylı oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2024 Haziran ayında bitecek. (Sabah)