Son dakika | Roma, Wijnaldum transferini resmen açıkladı

Paulo Dybala'yı kadrosuna katarak dikkatleri çeken Roma, flaş bir transfere daha imza attı. İtalyan ekibi, PSG'den Georginio Wijnaldum'un kiralık olarak takıma katıldığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada kiralama sözleşmesinin bitişiyle 2022-23 sezonu sonu için bir satın alma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

İmza töreni sonrası açıklamarda bulunan Hollandalı futbolcu, "Roma oyuncusu olmak gerçekten heyecan verici. Konuştuğum herkes benimle kulüp ve taraftarlar hakkında mükemmel hisler paylaştı. Son günlerde sosyal medyada bana sevgi gösteren tüm taraftarlardan da görüleceği gibi kulüp de anlaşmayı olumlu şekilde tamamlamak adına beni ne kadar istediğini gösterdi. Bu, her zaman bir oyuncuya çok güven sağlar. Bu sezon %100'ümü vermeye ve takımın tüm hedeflerimiz için rekabet etmesine yardımcı olmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.



