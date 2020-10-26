İtalya Serie A'da bu akşam Roma ile karşılaşmaya hazırlanan Milan'da kaleci Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge ve teknik ekipten 3 kişinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Dün akşam yapılan testlerinde pozitif sonuç alınan isimlerin asemptomatik oldukları ve hemen karantina altına alındıkları belirtildi. Takıma yapılan diğer testlerde ise yeni bir pozitif vaka çıkmadı.

İtalya Serie A'de 4'te 4 yaparak yoluna yenilgisiz devam eden Milan'ın bu akşam TSİ 22:45'te oynayacağı Roma maçında kaleyi 34 yaşındaki Rumen kaleci Ciprian Tatarusanu'nun koruması bekleniyor. Hauge ve Donnarumma'nın olmadığı Milan'da sezona çok iyi bir başlangıç yapan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu da devam eden sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İlgili Haberler Milan Roma maçı hangi kanalda saat kaçta canlı?







