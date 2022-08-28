İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Galatasaray 'ın da yakından ilgilendiği bonservisi elinde bulunan yıldız futbolcu Andrea Belotti'yi resmen kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcu ile Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı ve anlaşmada 2 yıllık opsiyonun bulunduğu belirtildi.

İlk sözleri

Transferin açıklanmasının ardından Belotti şu sözleri dile getirdi: "Roma'nın hırsları beni inanılmaz bir şekilde büyüledi. Kariyerimin bu noktasında her geçen gün gelişmeye devam etmek istiyorum. Şimdi stadyumda taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum."

Galatasaray'ın hedefindeydi

Kadrosunu golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın da Belotti ile yakından ilgilendiği haberleri bir süredir gündemde yer alıyordu. Bununla birlikte İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Belotti için sezon başına 4,5 milyon Euro ve imza parası teklif ettiğini iddia etmişti.

2015 yılından bu yana Torino forması giyen 28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.



