Fenerbahçe yönetimi, takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet etti. Yeni sezon teknik direktörü için arayışını sürdürürken, sürpriz bir gelişmeyla tanıdık bir ismi tekrar gündemine aldı: Roger Schmidt…

Alman çalıştırıcı, PSV'nin kendisine yaptığı 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi ve sezon sonunda ayrılmaya karar verince Kanarya'nın ilgisini tekrar üzerine çekti.

Löw ile temaslarını sürdüren başkan Ali Koç'un, Schmidt konusunda da hayli ısrarcı olduğu, "Mutlaka görüşmek istiyorum" dediği gelen bilgiler arasında...

Schmidt, PSV'den önce yine Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu arada 54 yaşındaki teknik adamın adı Manchester United ile de anılmaya başlandı. Ayrıca RB Leipzig de şimdiki teknik direktörü Tedesco ile anlaşmadan önce Schmidt'i istiyordu ve Alman ekibinde tekrar ismi dillendirilmeye başlandı.

Sabah







