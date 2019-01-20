SON DAKİKA! Roger Federer, Roland Garros kararını açıkladı!

Son iki yılın şampiyonu olarak geldiği Avustralya Açık'ta 4. turda Stefanos Tsitsipas'a yenilerek veda eden Roger Federer'den maç sonrası bomba bir açıklama geldi.

İsviçreli raket, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında sezonun ikinci Grand Slam'i olan Roland Garros'ta yer alacağını duyurdu.

Paris'teki turnuvadan sonra 2015 yılından sonra ilk kez boy gösterecek olan Ekselansları, "Kariyerimin tenisten keyif alma dönemindeyim. Dolayısıyla uzun bir ara vermeme gerek yok ve Roland Garros'ta oynayacağım."

Federer'in daha önce yalnızca 2009 yılında kazanabildiği Roland Garros'un bu yılki ayağı, 26 Mayıs-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler