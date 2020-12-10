Real Madrid, Milan, Manchester City ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Robinho'ya tecavüz iddiaları nedeniyle daha önceden vrilen 9 yıl hapis cezası Milano yerel mahkemesi tarafından onaylandı. 2013'te Milano'daki bir gece kulübünde Robinho'nun 5 arkadaşıyla birlikte katıldığı belirtilen "toplu tecavüz" olayının cezası daha önce verilmiş, Robinho ise kararı temyize götürmüştü. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Robinho'nun cezası 1. seviye temyiz tarafından onaylandı ancak Brezilyalı oyuncu hala hapse gitmeyebilir çünkü İtalyan adalet sisteminde 4 seviye temyiz hakkı bulunuyor ve hapis cezasının kesinleşmesi için her seviyenin onayı gerekiyor.

Bir dönem ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen, hatta 9 yıllık cezayı ülkemize gelmeden önce alan Robinho'nun arkadaş grubunda bulunan 5 kişiden biri olan Ricardo Falco dışındaki 4 kişinin kimliği ise senelerdir belirlenemedi.





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