Son dakika | Robinho'nun 9 yıllık cezasını İtalyan mahkemesi onayladı!
Son dakika haberi... Ülkemizde Başakşehir ve Sivasspor'da da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Robinho, toplu tecavüz suçundan İtalyan mahkemesi tarafından verilen 9 yıllık hapis cezasına itiraz etmişti. Temyiz mahkemesi ise itirazı reddetti ve cezayı onayladı.
Real Madrid, Milan, Manchester City ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Robinho'ya tecavüz iddiaları nedeniyle daha önceden vrilen 9 yıl hapis cezası Milano yerel mahkemesi tarafından onaylandı. 2013'te Milano'daki bir gece kulübünde Robinho'nun 5 arkadaşıyla birlikte katıldığı belirtilen "toplu tecavüz" olayının cezası daha önce verilmiş, Robinho ise kararı temyize götürmüştü. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Robinho'nun cezası 1. seviye temyiz tarafından onaylandı ancak Brezilyalı oyuncu hala hapse gitmeyebilir çünkü İtalyan adalet sisteminde 4 seviye temyiz hakkı bulunuyor ve hapis cezasının kesinleşmesi için her seviyenin onayı gerekiyor.
Bir dönem ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen, hatta 9 yıllık cezayı ülkemize gelmeden önce alan Robinho'nun arkadaş grubunda bulunan 5 kişiden biri olan Ricardo Falco dışındaki 4 kişinin kimliği ise senelerdir belirlenemedi.