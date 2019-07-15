SON DAKİKA! Roberto Soldado transferi resmen açıklandı!

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Roberto Soldado'nun yeni takımı resmen açıklandı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki santrfor, doğup büyüdüğü Valencia şehrinin takımı olan Granada'ya transfer oldu.

La Liga ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yarın sağlık kontrolünden geçirileceği belirtilen golcü futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Soldado, Sarı Lacivertliler'de forma giydiği iki sezonda 59 maçta forma giymiş ve fileleri 19 kez sarsarken 11 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler