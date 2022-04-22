Ligde kalması artık mucizelere bağlı olan Çaykur Rizespor 'da taraftar isyan etti... Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında konup ekip farka koşarken, ev sahibi ekibin taraftarları "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı. Sarı-Lacivertli takımın 51. dakikada 4-0'ı yakalamasının ardından Karadeniz ekibinin taraftarları yönetim aleyhine tezahüratlar yaptılar.

Tahir Kıran başkanlığındaki Çaykur Rizespor yönetimi önemli transferler yapmasına rağmen takım bir türlü istenilen sonuçları alamadı. Rizespor, Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Gökhan Gönül, Bryan Dabo, Tyler Boyd, Yannick Bolasie, Joel Pohjanpalo gibi transferlere imza atmıştı.