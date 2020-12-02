Sivasspor Kulübü sabah saatlerinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu isimlerden birinin teknik direktör Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu önemli maçta Çalımbay takımın başında yer alamayacak ve yardımcıları görevi üstlenecek.









Rıza Çalımbay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.







