Geçtiğimiz hafta oynanması gereken fakat River Plate taraftarlarının Boca Juniors takımını taşıyan otobüse saldırması sonucu ertelenen Libertadores Kupası final rövanş maçıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

River Plate kulübü, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'ün şampiyonluk karşılaşmasının 9 Aralık Pazar günü TSİ 22.30'ta İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması yönündeki kararını reddettiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan bildiride mücadelenin Madrid'de oynanmasının iki takımın eşit şartlarda yarışmasını engelleyeceği ve biletlerini daha önceden taraftarları mağdur edeceği vurgulandı.

Açıklamada geçtiğimiz hafta yaşanan olayların tüm sorumluluğunun Arjantin devletinin üst düzey yetkilileri tarafından üstlenildiği hatırlatılırken ülkede G20 zirvesinin düzenlendiği bir dönemde ülkenin en önemli futbol maçının oynanamamasının anlamsız olduğu ifade edildi.

Öte yandan hem cumartesi hem de pazar gecesi El Monumental'de karşılaşmanın oynanması için bekleyen fakat daha sonra evine dönmek zorunda kalan 66 binden fazla taraftarın maçın Madrid'e alınmasıyla adeta yok sayıldığı savunuldu.

River'ın bu kararının ardından bir türlü oynanamayan şampiyonluk maçının akıbetinin ne olacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



