Avusturya kampına katılan 21 yaşındaki futbolcu için son bir öneri geldi. Alman ekibi, Rıdvan için performansa dayalı bonservis ödemesi teklif etti. Buna göre 1.5 milyon Euro garanti ücret sonrasında 20 maç oynaması durumunda 1.5 milyon Euro ekstra şeklinde 3+1 yıllık sözleşme Siyah- Beyazlılar'a teklif edildi. Fakat Kara Kartal, 6.5 milyon Euro'da ısrar edince Bundesliga temsilcisi transferden vazgeçti. Yeniden kampa katılan genç oyuncu yaşanan bu durumdan dolayı bir hayli üzgün şekilde çalışmalara başladı.