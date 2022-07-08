Son dakika! Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi iptal oldu
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un istediği Rıdvan Yılmaz için bonservisin ilk iki taksitini peşin isteyince transfer gerçekleşmedi.
Avusturya kampına katılan 21 yaşındaki futbolcu için son bir öneri geldi. Alman ekibi, Rıdvan için performansa dayalı bonservis ödemesi teklif etti. Buna göre 1.5 milyon Euro garanti ücret sonrasında 20 maç oynaması durumunda 1.5 milyon Euro ekstra şeklinde 3+1 yıllık sözleşme Siyah- Beyazlılar'a teklif edildi. Fakat Kara Kartal, 6.5 milyon Euro'da ısrar edince Bundesliga temsilcisi transferden vazgeçti. Yeniden kampa katılan genç oyuncu yaşanan bu durumdan dolayı bir hayli üzgün şekilde çalışmalara başladı.