Beşiktaş , Rıdvan Yılmaz'ın resmen İskoçya ekibi Rangers'a transfer olduğunu açıkladı. Siyah-Beyazlı ekibin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Rangers'ın 21 yaşındaki Milli sol bek için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Bonservis bedeli

Siyah-Beyazlı ekipten KAP'a yapılan bildirime göre İskoç ekibi genç futbolcunun bonservisi için 4 milyon Euro garanti ücret ve 2.25 milyon Euro da bonuslar için ödeyecek. Ayrıca Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacak.

5 yıllık sözleşme

Transferi resmi internet sitesinden duyuran Rangers ise genç sol bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını aktardı.

Beşiktaş'tan yapılan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.”



