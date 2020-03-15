Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk etti. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Zevksiz bir ilk yarı olduğunu belirten Dilmen, ''İlk yarı bitince 'Oh' dedik. Fazla pozisyon yok. Ne izliyoruz biz?'' dedi ve ekledi: "Fazla pozisyon yok. Galatasaray oyun formatında değişiklik yapmıyor ama savunmada 3'lü oynuyor. Donk bile bazen Lemina'nın önünde oynuyor"

'Bu tip oyunculara topu atınca, kayıyor'

''Duran top Galatasaray'ın silahı, yapamadı. Altı pastan auta attığı bir pozisyon var Donk'un, atması lazımdı, auta attı. 5 metre etrafında kimse yok, bomboş. Beşiktaş alan savunması yapıyor. Onyekuru, hem orta sahadaki pas üstünlüğüne, hem de ıslak zemine takıldı. Bu tip oyunculara topu atınca, kayıyor. Galatasasaray pas oyununu oynayamadığı için, araya atamadı"

'Bence şampiyonluk yarışından koptu'

Maç sonunda da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın bu sonuçla şampiyonluk yarışından koptuğunu belirtti ve “İkinci yarı dakikalar ilerledikçe Beşiktaş’ın iki pozisyonu var ama oyun Galatasaray’a geçti. 2-3 tane de net gol pozisyonuna girdiler. Oyunun son bölümlerinde de Galatasaray, artık beraberlik istemeyip kazanmaya oynadı. Sergen Yalçın da kazanmaya oynuyor ama oyuncular biraz geri attı kendini. Açıkçası maçın ikinci yarısı için maçın hakkı Galatasaray’daydı. İlk yarıda ortada bir oyun vardı. 1’er puan aldılar. Bundan en zarar gören Beşiktaş oldu. Bence şampiyonluk yarışından koptular. Niyetleri vardı, istekleri vardı. Galatasaray, onları fazlasıyla yasladı bugün. Sonuca baktığımızda Galatasaray için de kayıptır” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu N'Koudou hakkında da konuşan Dilmen, “Kevin N’Koudou, baktım 25 yaşında. Oldukça hızlı ve hareketli bir oyuncu ama neden Tottenham’da oynayamadığını anladım” dedi.

'Bitigen çok mutlu'

Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen'in performansı hakkında da görüşlerini paylaşan usta yorumcu, “Abdulkadir Bitigen, benden de Fırat Aydınus’tan da mutlu. Küçük hatalar yaptı. En önemli hatası da özellikle birkaç tane Galatasaray hücumu başlarken gereksiz yere durdurdu. Oyun akıyordu çünkü. Bir tane de maçın başında Onyekuru’yu çekti Beşiktaşlı oyuncu. Ona sarı kart verdi. Bana göre çıkmayan topu korner vermişti. Sonra baktım ben sanki çıkmamış gibiydi topun tamamı. Yardımcı ben uyardım dedi ama yanlış uyardın. Ama küçük şeyler konuşuyoruz. Onun için de seyircisiz olması büyük şanstı. Kendi kariyerindeki ilk derbiye çıktı. Gördüğünü çalmaya çalıştı. Maç bitince de ‘Oh çok iyi maç yönettim’ demiştir. Sonuca karışmaz ama berabere bitmesi onun için de Fırat Hoca için de bir şans oldu” dedi.

'EURO 2020 bu yıl oynanmayacak'

"UEFA salı günü telekonferans yapacak ve onlar büyük ihtimal gelecek sezonu nasıl oynatacağız diye konuşacaklar. Bizden de Servet Yardımcı katılacak. EURO 2020 bu yıl oynanmayacak. Ligleri haziran ayının sonuna kadar kaydırabilir miyiz diye düşünüyorlar"