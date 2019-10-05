Son dakika! Rıdvan Dilmen transfer oldu

Fenerbahçe'nin ve Türk Milli Takımı'nın efsanevi futbolcusu Rıdvan Dilmen'e büyük gurur. Ünlü futbol adamı Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında UEFA Teknik Komitesi'ne seçildiğini açıkladı. Kendisinden daha öncesi CV istendiğini belirten ünlü yorumcu, olumlu geri dönüş yapıldığını ifade etti.

UEFA Teknik Komitesi'nde dünyaca ünlü eski efsane futbolcular Luis Figo, Kakha Kaladze, Dejan Savicevic gibi isimler de yer alıyor.

Yorumculuğa devam edecek mi?

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Dilmen'in Teknik Komite'ye seçilmesinin ardından akıllara 'Rıdvan Dilmen yorumculuğa devam edecek mi?' sorusu geldi. Henüz konu ile ilgili geniş bir açıklama yapmayan Dilmen'in NTV ekranlarında devam etmesi bekleniyor.

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