Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "Yüzde yüz futbol" programına görüntülü bağlandı ve Süper Lig ve Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Rıdvan Dilmen'nin açıklamaları şöyle;

Şenol Güneş oynanması doğru değil beyanı vermiş

Futbol ailesi bu kararı kendisi verebilir. Fırının, bakkalın sağlık kurulu yok ancak TFF'nin içinde çok değerli profesörler doktorlar var. TFF doğru bir davranışla toplantı yaptı. 12 Haziran üzerine konuşulan ama resmileşmeyen konuyla ilgili Fenerbahçe ve Trabzon antrenman kararı aldı. Yapılan toplantıda benim duyduklarıma göre, Şenol Güneş'in ligimizde futbolun psikolojik olarak oynanmasının doğru olmadığı yönünde beyan vermiş.

TFF kendi kurulunun raporu doğrultusunda karar almalı

Oynamak isteyen ve istemeyen futbolcular var. Kasımpaşalı Aytaç ile konuştum 'Topu görsek bomba sanacağız' diyor. TFF Sağlık Kurulu'nun vermiş olduğu raporu TFF Kulüpler Birliği ile toplantı yapıp tarihin netleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. TFF kendi kurulunun raporu doğrultusunda karar almalı. Ligler oynansın mı oynanmasın mı? Ben tam ortadayım.

Kulüpler ekonomik daralmaya gidecek

Futbol her şey değil önce sağlık. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de ekonomik daralmaya gideceğiz. Bu daralma da 1-2 yıl değil minimum 5 yılda toparlanacak bir durum gibi gözüküyor. Futbolun devam edip etmemesi konusunda gerekli insan kaynakları var TFF'nin. Fakat direkt bir şey söyleyemiyorlar.

Beinsports ciddi şekilde çekilmeyi düşünüyor

Avrupa'daki ülkelerin durumu bizden daha vahim. Türkiye'de kulüp yöneticileri tamamen işi ekonomik olarak görüyor. Bir bölüm yönetici ligi bitirelim, bir bölüm oynanmasın lig böyle kalsın diyor. Bu çok kolay bir karar değil. TFF kulüplere görüşüp sağlık kurulunun raporlarını sunacak ve karar verin diyecek. Yayıncı kuruluşu da unutmamak lazım. Eğer BeinSports "Ben çekiliyorum" dediği anda o zaman daha vahim durumlar ortaya çıkacak. Şu anda Beinsports ciddi şekilde çekilmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe muhtemelen Bjelica'yı getirecek

Fenerbahçe, 30 Nisan'da futbolcuların geçmişten kalan futbolcuların borçlarını ödedi ve borçsuzluk kağıdını futbolculardan aldı. Muhtemelen Bjelica'yı getirecek Fenerbahçe takımın başına. Bjelica üzerinden değil Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Emre uzun yıllardır Türk futbolunun içerisinde vizyon sahibi deneyimli bir oyuncuydu. Muhtemelen sportif direktör olacak. Emre'nin sportif direktör olması yeni gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor. O yüzden Bjelica isminin çok tartışlması gerektiğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin sportif direktör konusunda Emre Belözğlu ile anlaştığını biliyorum, o yüzden de Bjelica isminin de Emre olduğu için iyi bir isim olduğunu düşünüyorum.