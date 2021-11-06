Son dakika! Rıdvan Dilmen açıkladı: Halis Özkahya istifa etti

Süper Lig 'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını yöneten ve tarihi bir hata yapan Halis Özkahya, hakemliği bırakma kararı aldı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ''Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur.'' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Gaziantep FK-Kasımpaşa mücadelesi tarihi anlara sahne oldu. Normal sürenin sonunda 9 dakikalık uzatma gösterildi. Ancak hakem Halis Özkahya, karşılaşmayı 94:15'te bitirdi. Son düdükle beraber futbolcular da soyunma odasına girdi. Fakat durum fark edilince Özkahya, oyuncuları sahaya geri çağırdı ve kalan 5 dakika oynatıldı. Bu karar sonrasında VAR devreye sokuldu, fileler geri takıldı, oyuncular duştan çıkarak geldi. Maçın ardından Gaziantep FK, "Umarım bu kez bitmiştir" paylaşımını yaptı.



