Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in bugün düzenlediği basın toplantısının ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

Dilmen, NTV Dijital'de yayınlanan Futbol Net Özel programında Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep maçlarında kural hatası olmadığına karar verdiğini dile getirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar...

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep maçlarında kural hatası olmadığına karar vermiş. Bunu resmi bir karar olarak açıklamamışlar ama bu maçlardan birinin hakemi Bülent Kalkavan, diğeri Hüseyin Göçek. İkisi de görevlendirildi. Demek ki hakemlerinin bir hata yapmadığına kanaat etmişler. Karar belli değil hakemler atanmış!

"Gustavo'yu neden PFDK'ya sevketmediniz"

Bir diğer konu da kupa ve ligdeki kartların durumu. Vedat Muriç'i niyet okuyarak PFDK'ya sevketmişlerdi. Gustavo da çift sarı karttan kırmızı görerek, kupa maçında oynama hakkını yitirdi ligde oynayacak. Onu neden PFDK'ya sevketmediniz. Onda neden niyet okumadınız!

"Muric ve Sörloth tercihi doğru değil"

Muriç ve Sörloth benzer oyuncular. Tercih yapmak doğru değil. Vedat Muriç'in arkasından gelip orta yapan oyuncu fazla var mı? Aynı şeyleri Sörloth için diyemem. Toplar geliyor. Ama iki oyuncu da büyük gelişim kaydediyor. Biraz fazla egoizm olacak. En az 20 tane çarptırırdım. Tevazu değil, biraz şımarıklık yaptım.



