Misli.com'un sunduğu % 100 futbol programında Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

İşte Rıdvan Dilmen'in maçın ilk yarısında yaptığı değerlendirme!

Altay'ın iki haftadır muaazzam performansı var. 41. dakikada inanılmaz bir pozisyon çıkarttı. Fenerbahçe'nin iki beki adeta kanat gibi. Rakibe oyunu kabul ettiriyor. 3. bölgeye kadar oyun iyi. Samatta ve Ener Valencia geriye gelip top alıyor. Ozan'ın daha çok dikine koşu yapması gerekiyor.

Sosa klasıyla oyunun yönünü değiştirebiliyor. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir orta sahası var.

Karagümrük'ün iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe ikinciyi bulup rahatlamak zorunda. Fenerbahçe akan oyunda henüz pozisyon üretemedi. Duran topa endeksli çok kalmamalı. Yeni oyuncuların çok fazla 11'de olması kolay değil. Fenerbahçe'de Erol hocanın bir 11 üzerinde kilitlendiğini görüyoruz.

Daha Cisse gelecek. Cisse çok gol atabilecek bir oyuncu. 10 üzerinden 7-8 not alabilecek bir kadro oluşturuldu.

Zanka ve Dirar ayrılacak!

Tahmin ediyorum Dirar ve Zanka takımdan ayrılacak. Fenerbahçe'de kadrosunda mutlaka boşaltmaya gidecektir. Mert Hakan gibi oyuncu 11 oynamayınca olmuyor. Erol Bulut'un bu oyuncu grubunu iyi kullanması gerekiyor.

Rıdvan Dilmen'in maç sonunda yaptığı açıklamalar...

Altay 3 puan aldı. Dünya çapında kulüplere gider önü çok açık bir kaleci. Ersun Yanal Altay'ı 1.5 milyon Euro'ya almıştı. Vedat Muriç'i de o aldırmıştı. Ersun Hoca kulübe büyük getiri sağladı.

2-0'dan sonra Fenerbahçe'de maçın kahramanı Altay oldu. Maç sonunda takımda nabız 180. Samatta'nın attığı goller güzel. Atan iyi tutan iyi. Atanın atanı da var. Cisse oyuna girdi gördük.

Sosa kulağa iyi geliyor ama başta hazır değildi. Bugün oynayabildiği kadar oynadı. Muazzam bir gol ortası yaptı. Fakat golden hemen sonra Karagümrük atağında Tolga değişimi kendisine göre haklı olabilir ancak düşünmek lazım. Erol hocayı eleştirmek istemiyorum. Karagümrük ayakları diri bir şekilde mücadele etti. Ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ama daha iyi oynamalarını bekliyorum.

"Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var"

Fenerbahçe bir şekilde liderin önüne geçti. İyi başlaması geniş kadrosu olması konusunda da önemli. Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var. Uzun zamandır taraftarlar böyle Fenerbahçe görmüyordu.

Altay, Samatta ve Gustavo maçta dikkat çeken isimler oldu. Fenerbahçe'nin belli oldu ki ideal kadrosu bu. Alternatifli bir kadrosu var.

"Penaltı tekrarlanmalıydı"

Altay'ın kurtardığı penaltının tekrarlanması lazım. Topa vurulduğu anda Fenerbahçeli futbolcular ceza sahasının içerisindeydi.