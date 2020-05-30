Son dakika! Ricardo Quaresma transferinde sürpriz gelişme

Ülkemizde uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve sezon başı Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'da son dakika gelişmesi. İstanbul ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Quaresma, eski kulübü Porto'ya dönmek istediği açıklamıştı.

Portekizli yıldız hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. UOL Esporte, Q7'nin menajerler aracılığıyla Brezilya’nın Botafogo, Gremio ve Vasco da Gama ekiplerine önerildiği belirtti. Haberde Quarasme'nın sezon biter bitmez serbest kalacağı vurgulandı ve 36 yaşındaki futbolcunun Brezilya fikrine sıcak baktığı kaydedildi. Transferdeki en büyük engelin ise Euro kurunun yükselişte olması ve Brezilya'yı ciddi şekilde alan coronavirüs salgını.

Özellikle Gremio'nun bu transferde iştahlı olduğu ve sezon sonu bir görüşme yapılabileceği belirtildi.

36 yaşında olan Quaresma'nın Portekiz'in en büyük yeteneklerinden birisi olduğu ifade edildi. Tecrübeli futbolunun Cristiano Ronaldo'dan daha büyük potansiyeli olmasına rağmen kariyeri boyunca hayal kırıklığı yarattığı da ifade edildi.

'Porto'ya olan aşkımı herkes biliyor'

2 farklı dönemde toplam 5 yıl Portekiz ekibi Porto’nun forması giyen Ricardo Quaresma, Mavi-Beyazlılar'a transfer sinyali göndermişti. 36 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa'da şu anda iyiyim ancak Porto'ya olan aşkımı herkes biliyor. Hala aynı kazanma gücüne sahibim ve galibiyet ile mağlubiyet arasındaki o farkı da yaratan bu. Ne olacağını bekleyip görmek gerekiyor" diye konuşmuştu.