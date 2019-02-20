Son dakika! Resmi Yılmaz Vural açıklaması

Akhisarspor'un Başkanı Hüseyin Eryüksel, FANATİK'e konuştu. Yılmaz Vural iddialarını yalanlayan Eryüksel, "Bizim üstümüzden prim yapılmaya çalışılmasın" ifadesini kullandı.

Eryüksel şöyle devam etti: "Adımızın anıldığı hocalara da ayıp ediliyor. Şu ana kadar kimseyle bir görüşme yapmadık. Bırakın bir hocayla görüşmeyi, yönetim olarak kendi aramızda bile konuşmadık. Yılmaz hocayla anlaştığımız iddiaları doğru değil."

"Yönetim kurulu olarak bu akşam görüşüp 22.30 gibi bir değerlendirme yapacağız. Eğer yeni bir hoca gelmesi konusunda görüş birliği olursa gündemdeki hocaların dışında belirlediğimiz adaylar arasından seçim yaparız. Ancak şu an için hiçbiri doğru değil" dedi.

Hatırlanacağı üzere kötü sonuçların ardından teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrılmıştı. Akhisarspor önümüzdeki hafta sonu Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.