Son dakika resmi Vagner Love açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan son dakika Vagner Love açıklaması geldi. Kulüp başkanı Murat Sancak Love ile görüştüklerini ancak transferin gerçekleşmediğini duyurdu.

23 Ocak 2019, Çarşamba 14:05
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Son dakika resmi Vagner Love açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan son dakika Vagner Love açıklaması geldi. 

İşte Murat Sancak'ın açıklaması...

Çok değerli Adana Demirsporlular,

Transfer dönemi devam ederken kulübümüze yakışacak oyuncularla görüşmelerimiz devam etmektedir.

Forvet transferi arayışlarımız doğrultusunda Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik.

Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun Türkiye'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir.

Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı şahsım olarak Vagner Love teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantısında oyuncuya başarılar dilerim.

Saygılarımla 

Murat Sancak - Adana Demirspor Kulübü Başkanı

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