İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Vedat Muriç'in bonservisini aldı. Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki Kosovalı golcü ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sağlık kontrollerinden geçen forvetin sözleşmeye imza atmasının ardından takımın Avusturya kampına katıldığı da aktarıldı.

Mallorca'da kendine geldi

2020 yılında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Kosovalı futbolcu Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans ile yeniden dikkatleri çekmişti.

Club Brugge'e transferi son anda iptal oldu

Geçtiğimiz günlerde Vedat Muriç'in yaklaşık 11 milyon Euro'luk bir bonservis ile Club Brugge'e transfer olması bekleniyordu. Ancak sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atması için Belçika'ya giden futbolcunun transferi son anda iptal olmuştu. Bunun üzerine transferin, Muriç'in sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle iptal olduğu iddia edilmişti.



