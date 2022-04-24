Son dakika! Real Sociedad Sörloth transferi belli oldu

Alexander Sörloth, Real Sociedad’a geldiğinde kendisinden büyük beklentiler vardı. Ancak ilk maçlardaki performansı iyi değildi. İlerleyen haftalarda da bu durum böyle devam etti. Bence Sörloth, çok kaliteli bir forvet. İyi bir futbolcu ama birçok fırsat yakalamasına rağmen şansları değerlendiremiyor. Çok gol kaçırıyor ve bu durum La Liga’daki geleceği için çok büyük bir problem. Boyunun 1,95 olması ve sol ayaklı bir forvet olması çok önemli ancak skor üretemeyen bir forvet konumunda. Türkiye’deki performansı başarılıydı ancak aynısını İspanya’da göremedik.

Son dönemde sadece...

Sörloth, son karşılaşmalarda daha etkili bir görüntü ortaya koyuyor ama yine yeterince gol atamıyor. Bundan dolayı Real Sociedad’ın sözleşmesindeki 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacağını düşünmüyorum. Benim düşünceme göre Sociedad, Sörloth için 8 milyon Euro seviyesinde bir teklifte bulunabilir. Real’in bunun üzerinde bir rakam vereceğini sanmıyorum. Real Sociedad, son dönemde sadece Mikel Merino için 12 milyon Euro seviyesinde bir bonservis ödedi.

Kulüp rekoru kırılamayacak

Real Sociedad, kulüp tarihinde en yüksek bonservis bedelini Asier Illarramendi için ödemişti. Sociedad, başarılı ön liberoyu 2015-16 sezonunda 15 milyon Euro ödeyerek alıp kulüp rekoru kırmıştı. Bu konuda 2019-20 sezonunda Dordmund’dan alınan Alexander Isak aynı bedelle zirvede yer alıyor. 2012-13’te Arsenal’den 14 milyon Euro’ya alınan Carlos Vela, bu 2 ismin ardından geliyor. Sociedad, Sörloth’un satın alma opsiyonunu kullansaydı 16 milyon Euro’luk miktar, kulüp rekoru olacaktı.

FANATİK, planı yazmıştı

FANATİK, dün yaptığı, ‘Opsiyon Sociedad’da, avantaj Beşiktaş ’ta’ başlıklı haberde Real Sociedad’ın Alexander Sörloth planını açıklamıştı. Norveçli golcünün menaceri Morten Wivestad’la yapılan görüşmeleri olumlu şekilde yürüten Siyah-Beyazlılar, Leipzig’le temas kurmuştu. Alman ekibi, Sörloth’un kiralık oynadığı Sociedad’daki 16 milyon Euro’luk satın alma maddesini göz önünde bulundurarak opsiyonun bittiği tarih olan Mayıs sonunu işaret etmiş ancak La Liga ekibi, bu konuda isteksiz davranmıştı. 1,95’lik golcünün satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen Sociedad, oyuncu için maksimum 8 milyon Euro seviyesine çıkma kararı aldı. 26 yaşındaki forvet için Leipzig’e 6 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay vermeye hazır olan Beşiktaş, Sociedad’ın önünde avantajlı konumda...

Gökmen Özcan