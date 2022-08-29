Son dakika! İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, ismi Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'u RB Leipzig'den 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda transfer için RB Leipzig ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, Sörloth için şu ifadelere yer verildi: "Bir forvetten çok daha fazlası olan Sorloth, ataklara güç ve kalite katmak için Real'e geliyor."





Trabzonspor dönemi

Ülkemizde daha önce 2019-20 sezonunda Trabzonspor forması giyen Sörloth, o dönemde 49 maçta 33 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe iddiaları

Sörloth'un ismi uzun bir süre golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe ile anılmış, hatta Sarı-Lacivertli ekibin transferde ısrarcı olduğu ileri sürülmüştü.

Yeniden Sociedad

Alman ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü futbolcu, geçtiğimiz sezonda da kiralık olarak Real Sociedad'da oynamış ve 44 resmi maçta 8 gol kaydetmişti.

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