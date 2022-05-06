Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş , bir süre önce gündemine aldığı Alexander Sörloth'u listesinde tutmaya devam ederken, futbolcunun kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da flaş bir gelişme yaşandı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Real Sociedad, son haftalarda formu yükselen ve takıma katkı sağlayan Alexander Sörloth ile yola devam etmek istiyor.

Sociedad çözüm yolları arıyor

Sezon başında Norveçli forveti kiralık olarak kadrosuna katan Sociedad'ın 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e resmen bildirmesinin ardından futbolcuyu kadrosunda tutmak için yollar arıyor

Beşiktaş'ın teklifi 6 milyon Euro

İspanyol ekibinin, Sörloth ile yollarını ayırmaya sıcak bakan Leipzig ile görüşmelerde bulunması beklenirken, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan futbolcu için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Sörloth kalmak istiyor

Takımda kalmak istediğini belirten Sörloth'un yanı sıra takımın teknik direktörü Imanol Alguacil de Norveçli golcünün Sociedad'da kalıp kalmayacağına yönelik soru üzerine, "Hiç şüphe yok. Takımda kalmasını istiyorum. Alex'in kayda değer bir gelişimi var ve son maçlardaki performansından çok memnunum." sözlerini dile getirdi.

Bu sezon 40 maçta forma giyen Sörloth, 7 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.



