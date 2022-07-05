Real Madrid'de 11 yıllık Pablo Laso dönemi resmen sona erdi. Sezon sonunda Laso'nun geçirdiği kalp krizi nedeniyle takımın başında bulunan Chus Mateo, yeni başantrenör olarak açıklandı.

İspanyol devinden yapılan açıklamada Pablo Laso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilirken Chus Mateo ile de iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Real Madrid'in yeni başantrenörü Chus Mateo, 2014'ten bu yana Pablo Laso'nun yardımcılığını yapıyordu.

Pablo Laso'dan açıklama!

İlk etapta sağlık durumu nedeniyle yolların ayrıldığı iddiaları aktarılan Pablo Laso, konuya ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden gelişmeyi değerlendiren Laso, "Herhangi bir basketbol takımını çalıştırabileceğime dair beni tedavi eden doktorlardan tam ve net bir onay aldığımı herkesle paylaşmaktan memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.



