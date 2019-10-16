Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la karşılaşacak olan Real Madrid'de şok üstüne şok yaşanıyor. Bu sezon Nacho, Ferland Mendy, Toni Kroos, Luka Modric ve Gareth Bale gibi yıldız isimlerini sakatlığa kurban veren ve adeta revire dönen La Liga ekibine bir kötü haber de Lucas Vazquez'den geldi.

İspanyol La Sexta televizyonundan Jose Luis Sanchez, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun hafta sonunda Real Mallorca karşısında sahadaki yerini alamayacağını yazarken Galatasaray maçına yetişmesinin de şüpheli olduğunu ifade etti. Real'in temsilcimize konuk olacağı kritik karşılaşma, 22 Ekim Salı günü oynanacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler