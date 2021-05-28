SON DAKİKA | Real Madrid, David Alaba transferini açıkladı

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren David Alaba'nın yeni takımı resmen belli oldu. 13 yıldır Bayern forması giyen Alaba, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Madrid ekibi, ismi PSG ve Chelsea ile de anılan Avusturyalı yıldızın transferini de resmen açıkladı.

13 yıllık Bayern Münih kariyerini sonlandıran Alaba, sayısız başarılara imza attı. 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Alaba, 9 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.

David Alaba'nın kariyeri...

David Alaba, Austria Wien altyapısında forma giyerken 2008 yılında Bayer Münih’e 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında, 16 yaşında transfer oldu. Bayern Münih altyapısında 2 yıl oynayan başarılı futbolcu, 2010 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Kısa süre Hoffenheim’de kiralık oynadıktan sonra 2011 yılında Bavyera ekibine geri dönen Avusturyalı yıldız, takımın değişmez isimleri arasına girmeyi başardı.

Bavyera ekibiyle 427 maça çıkan tecrübeli oyuncu 33 gol atıp 53 asist yaptı.

Son döneminde Davies'e formayı kaptırdı

Kariyerine orta saha olarak başlayan David Alaba, daha sonra sol bekte yıldızını parlattı olarak görev yapmaya başladı. Alaba, Bayern'deki son döneminde ise Davies'e formayı kaptırdı, zaman zaman stoperde şans buldu.





Galatasaray ’a olan sempatisi ile de tanınıyor

David Alaba, Galatasaray’a olan sempatisi ile de tanınıyor. Galatasaray taraftarı olarak yetiştiğini söyleyen David Alaba, zaman zaman da sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

'Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm'

Galatasaray Basketbol Takımı’nın 2017 yılında EuroCup maçında Bayern Münih ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulunan David Alaba, “Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum” demişti.